Тест на алкоголь судді Тандира може бути негативним. Адвокати загиблого нацгвардійця вважають, що на експертів тиснуть
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ганна Мамонова
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Getty Images / «Бабель»
Адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка підозрюють, що результати тестів на алкоголь, які взяли у судді Олексія Тандира, будуть негативними. Вони вважають, що на експертів тиснуть.
Про це «Бабелю» розповів старший партнер адвокатського обʼєднання AVER LEX Віталій Сердюк.
Адвокати звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просять пояснити, чому так довго роблять аналізи і чи є тиск. З різних джерел, каже Сердюк, адвокати отримали інформацію про «вирішення» Тандиром питання з експертною установою — він хоче отримати висновок про відсутність алкоголю у крові на момент збиття нацгвардійця.
Саме такий висновок може стати основою для спроб перекваліфікації дій Тандира на менш тяжку статтю. Адвокати наразі перевіряють усю інформацію, і якщо вона підтвердиться, то вони вимагатимуть розслідувати корупцію експертів та правоохоронців.
«Бабель» ще 20 червня звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням пояснити, чому так довго роблять тести на алкоголь та коли їх результати будуть відомі. На момент публікації ДБР не відповіло.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але апеляційний суд залишив його під вартою.
- Державне бюро розслідувань досі не повідомило результатів тесту судді Тандира на алкоголь. Аналізи в судді взяли примусово, коли з моменту аварії минуло 10 та 18 годин. Сечу — близько 10-ї ранку, коли від аварії минуло 10 годин. Кров у судді взяли за постановою суду, це було близько 18 години вечора.