Тест на алкоголь судді Тандира може бути негативним. Адвокати загиблого нацгвардійця вважають, що на експертів тиснуть

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Адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка підозрюють, що результати тестів на алкоголь, які взяли у судді Олексія Тандира, будуть негативними. Вони вважають, що на експертів тиснуть.

Про це «Бабелю» розповів старший партнер адвокатського обʼєднання AVER LEX Віталій Сердюк.

Адвокати звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просять пояснити, чому так довго роблять аналізи і чи є тиск. З різних джерел, каже Сердюк, адвокати отримали інформацію про «вирішення» Тандиром питання з експертною установою — він хоче отримати висновок про відсутність алкоголю у крові на момент збиття нацгвардійця.

Саме такий висновок може стати основою для спроб перекваліфікації дій Тандира на менш тяжку статтю. Адвокати наразі перевіряють усю інформацію, і якщо вона підтвердиться, то вони вимагатимуть розслідувати корупцію експертів та правоохоронців.

«Бабель» ще 20 червня звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням пояснити, чому так довго роблять тести на алкоголь та коли їх результати будуть відомі. На момент публікації ДБР не відповіло.