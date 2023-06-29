У Швеції спалили Коран у свято Курбан-Байрам. Туреччина засудила цей вчинок
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Протестувальник порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольму. Шведська поліція надала дозвіл на проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.
Про це пише Reuters.
Один із протестувальників розірвав сторінки Корану і витирав ним своє взуття, потім поклав туди бекон і підпалив книгу. Тим часом інший чоловік говорив у мегафон.
За цим спостерігали близько 200 людей. Деякі з присутніх на знак протесту проти підпалу кричали арабською мовою «Бог великий». Один глядач спробував кинути камінь, і його затримала поліція.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цей вчинок у Twitter. Він зазначив, що неприйнятно дозволяти антиісламські протести заради свободи слова.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель назвав спалення релігійних книг «нешанобливим і образливим».
«Те, що може бути законним, звичайно, не обовʼязково є прийнятним», — додав він.
Але він продовжив закликати Туреччину та Угорщину невідкладно ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО.
«Ми вважаємо, що Швеція виконала свої зобовʼязання за тристороннім меморандумом», — наголосив Патель.
Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не буде судити про те, як протест може вплинути на вступ Швеції в НАТО.
«Це законно, але недоречно», — сказав він і додав, що спалення Корану мають оцінювати правоохоронці.
Нещодавно шведська поліція відхилила кілька заявок на протест проти Корану, але суди скасували ці рішення, заявивши, що вони порушують свободу слова.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО.
- Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. Із 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- 21 січня ультраправий шведський політик Расмус Палудан під час мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції.