У Краматорську завершили рятувальні роботи на місці російського удару. Кількість загиблих зросла до 12
- Автор:
- Анна Холоднова
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МВС
У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару росіян 27 червня.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Близько 04:00 рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 12. Усіх жертв ідентифікували.
Унаслідок двох обстрілів 27 червня поранення отримали 65 людей.
- Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Про те, що в центральному кафе було багато відвідувачів, росіянам, за даними СБУ, розповів агент спецслужб рф — працівник місцевого газотранспортного підприємства. СБУ вважають, що він скоригував російський ракетний удар.
- Також окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке Краматорського району, там поранені пʼятеро місцевих мешканців, які ввечері перебували у себе вдома.