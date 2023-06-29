У Краматорську завершили рятувальні роботи на місці російського удару. Кількість загиблих зросла до 12

Новини

МВС

У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару росіян 27 червня.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Близько 04:00 рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 12. Усіх жертв ідентифікували.

Унаслідок двох обстрілів 27 червня поранення отримали 65 людей.