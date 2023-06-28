ВАКС арештував очільника Тернопільської облради Михайла Головка на 60 діб
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вищий антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Михайла Головка на 60 діб із альтернативою застави у 805 тисяч гривень. Напередодні його затримали на отриманні хабаря.
Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко.
САП просила взяти його під варту із заставою у 13 мільйонів гривень.
У разі внесення суми Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Головко на суді сказав, що «це була дика підстава і провокація». Він також припустив, що ця справа може бути повʼязана з його політичною діяльністю і принциповою позицією щодо московської церкви.
- 27 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку за вимагання хабаря. За даними слідства, фігуранти вимагали в підприємця-волонтера близько 2,4 мільйона гривень, а не 1,8 мільйона гривень, як повідомлялося раніше.