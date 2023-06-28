ВАКС арештував очільника Тернопільської облради Михайла Головка на 60 діб

Новини

Вищий антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Михайла Головка на 60 діб із альтернативою застави у 805 тисяч гривень. Напередодні його затримали на отриманні хабаря.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко.

САП просила взяти його під варту із заставою у 13 мільйонів гривень.

У разі внесення суми Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Головко на суді сказав, що «це була дика підстава і провокація». Він також припустив, що ця справа може бути повʼязана з його політичною діяльністю і принциповою позицією щодо московської церкви.