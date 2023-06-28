Колишнього прокурора Миколаївській області засудили до довічного. Він міг навести вогонь по казармі, де загинули 50 військових

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Судовий репортер

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 28 червня.

На початку березня 2022 року Геннадій Герман з власної ініціативи допомагав росії та передавав інформацію про військову ситуацію в Миколаєві та області.

На оголошення вироку прийшли батьки військових, які загинули 18 березня 2022 року, коли росія вдарила по казармі (загалом загинули 50 людей). Батьки загиблих звинувачують Германа в тому, що це саме він навів російський вогонь по казармах, і закидали його яйцями.