В Україні зафіксували 8 тисяч звернень про порушення мовного закону. Третина — за відсутність української версії сайту
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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В Україні з 1 січня 2021 року до 12 червня 2023 року зареєстрували 8 228 звернень громадян через порушення мовного закону.
Відповідні дані оприлюднені на сервісі відкритих даних Opendatabot.
Найбільша кількість звернень стосуються відсутності української версії сайту — майже третина від загальної кількості, або 30,6%. На другому місці звернення щодо обслуговування російською мовою — 16,9%. Проте із цим ситуація дещо покращується. Якщо у 2021 році частка таких звернень становила 24%, то у 2023-му — вже 17%.
А ось частка заяв щодо порушень у сфері реклами, навпаки, зросла з 11% у 2021 році до 14% цьогоріч. Також суттєво зросла частка звернень щодо порушень Закону у сфері освіти, зокрема й освіти для дорослих. Якщо у 2021 році на такі звернення припадало лише 4% від загальної кількості, то вже у 2023-му показник зріс до 10%.
Левова частка всіх скарг — 73% — у 2023 році припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину. Лідирує столиця із 37% від загальної кількості звернень.
- В Україні від 16 липня всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою, яка для українських користувачів відкриватиметься за замовчуванням. У дію вступає норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Версія сайтів державною мовою повинна мати не менше за обсягом і змістом інформації, ніж іншомовні версії.