В Італії почали виробляти екологічні музичні платівки

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Італійський стартап Greenyl випустив музичні платівки без токсичного пластику полівінілхлориду. Його замінили на полімерну суміш, яку можна повністю переробити.

Про це пише Breaking Latest.

Стартап заснували двоє друзів дитинства Лука Теренці та Іліч Рауса.

«Ми знаємо один одного все життя і вже деякий час говорили, що було б непогано розпочати разом бізнес, повʼязаний з музикою. Вініл і екологічність здалися нам найкращим вибором у цей конкретний історичний момент», — розповів Рауса.

Їхнє виробництво «зелених» платівок на 80% працює на сонячній енергії і використовує сертифікований перероблений матеріал.

За підрахунками Greenyl, у 2022 році в світі випустили 180 мільйонів музичних платівок. Щоб компенсувати викиди парникових газів через їхнє виробництво, потрібно щороку висаджувати шість мільйонів дерев. Цього досить, щоб засадити територію у 35 разів більшу за Центральний парк у Нью-Йорку.