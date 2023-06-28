СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

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СБУ

Контррозвідка СБУ затримала імовірного агента спецслужб рф, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства виявився «розконсервованим» агентом Головного управління Генштабу ЗС рф (ГРУ). Він отримав завдання зʼясувати, чи працює кафе у Краматорську і чи є там відвідувачі.

Для цього російський агент приховано зафільмував заклад і припарковані поруч автівки. Потім фігурант переслав відео російській воєнній розвідці, і окупанти вдарили по кафе, де перебували люди.

Раніше зрадника дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення окупанти «активували» свого агента і наказали йому збирати розвіддані про місця перебування Сил оборони у Словʼянську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та місць, де масово збираються цивільні.

СБУ