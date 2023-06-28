У Каталонії жінкам дозволили купатися топлес у басейнах

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Уряд іспанського регіону Каталонія дозволив жінкам ходити й купатися топлес у громадських басейнах нарівні з чоловіками.

Про це пише BBC.

Дозвіл ходити топлес закріплений каталонським законом про рівність у 2020 році, проте деякі громадські басейни перешкоджають цій практиці, через що люди часто пишуть скраги.

Тепер місцева влада зобовʼязана заборонити будь-яку форму дискримінації, оскільки не дозволяти жінкам ходити топлес «виключає частину населення та порушує вільний вибір кожної людини щодо свого тіла», так написано в листі уряду Каталонії.

Регіональний уряд на чолі з Каталонськими республіканськими лівими (ERC) теоретично може оштрафувати будь-яку мерію, яка порушила закон, на суму до €500 тисяч.