Генштаб: Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
За минулу добу російська армія втратила приблизно 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинули 227 100 росіян.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог зосереджує основні зусилля у напрямках Лиману, Бахмуту та Марʼїнки, важкі бої продовжуються. Протягом доби 27 червня там було понад 30 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни невдало наступали у районах Білогорівки, в околицях Оріхово-Василівки, біля Марʼїнки і Побєди, а також безуспішно намагалися відбити село Рівнопіль.
Минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по зосередженнях військ рф та 6 разів вдарила по зенітних ракетних системах ворога. Також українські захисники перехопили шість розвідувальних дронів.
Ракетно-артилерійські війська уразили командний пост, дві зенітні ракетні системи «Бук» і чотири райони зосередження російських військ.