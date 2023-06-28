У Краматорську через ракетний удар росіян загинули вісім людей. Поранені 56

Новини

Пресслужба ДСНС

Станом на 07:00 28 червня у Краматорську з-під завалів зруйнованої будівлі кафе дістали тіла вісьмох загиблих. Серед них — три дитини, дві — 2008 та 2011 років народження.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Поранення отримали 56 людей, зокрема дитина 2022 року народження. Врятували трьох людей.

Рятувально-пошукова операція триває.