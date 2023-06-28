У Краматорську через ракетний удар росіян загинули вісім людей. Поранені 56
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС
Станом на 07:00 28 червня у Краматорську з-під завалів зруйнованої будівлі кафе дістали тіла вісьмох загиблих. Серед них — три дитини, дві — 2008 та 2011 років народження.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Поранення отримали 56 людей, зокрема дитина 2022 року народження. Врятували трьох людей.
Рятувально-пошукова операція триває.
- Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.
- Також окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке Краматорського району, там поранені пʼятеро місцевих мешканців, які ввечері перебували у себе вдома.