У Краматорську від ракетного удару загинули четверо людей, зокрема 17-річна дівчина

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У місті Краматорськ Донецької області, яке ввечері росія обстріляла ракетами С-300, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Під обстріл потрапило кафе. Серед загиблих — 17-річна дівчина. Ще поранені 42 цивільних, серед яких 8-місячне немовля.

В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Під завалами можуть перебувати люди — остаточну кількість жертв ще встановлюють.

Офіс генерального прокурора порушив справу за фактом порушення законів і звичаїв війни (частини 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Також окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке Краматорського району, там поранені пʼятеро місцевих мешканців, які ввечері перебували у себе вдома.