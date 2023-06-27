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Стримінговий сервіс Hulu опублікував перший трейлер нового сезону «Футурами». Він стартує 24 липня 2023 року та матиме 10 серій.

Попередній сезон вийшов 19 червня 2013 року.

В 11-му сезоні згадується нова пандемія — пародія на COVID, є відсилання до «Дюни» та показано кохання Ліли та Фрая. У трейлері можна помітити сучасні гаджети, яких не було на момент зйомок перших сезонів — дрони та розумні колонки.

Над серіалом працювали ті самі творці — Девід Семюел Коен і Метт Ґрейнінґ, а героїв озвучать оригінальні голоси, які були в попередніх сезонах. Джон Ді Маджіо повернеться до глядачів як голос робота Бендера, Біллі Вест озвучить Фрая, професора Фарнсворта та доктора Зойдберга. Кеті Сігал говоритиме за Лілу, а Тресс Макнейл стане голосом мами Ліли та Лінди. Філ ЛаМарр озвучить Гермеса, Лорен Том — Емі, а Моріс ЛаМарш — Калькулона, Кіфа та Морбо.