На аукціоні за $108 мільйонів продали «останній шедевр» Густава Клімта — це європейський рекорд

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Sotheby’s

На аукціоні Sothebyʼs у Лондоні продали останній портрет, який створив австрійський художник Густав Клімт, за $108,4 мільйона — це найбільша ціна, яку коли-небудь давали за картину на аукціоні в Європі.

Картина називається Dame mit Fächer («Дама з віялом»), на ній зображена невідома жінка. Це одна з двох картин, які знайшли в майстерні австрійського художника після його смерті в 1918 році. Sothebyʼs назвав цю роботу «останнім шедевром» Клімта, створив він її у 1917 році.

Незвичайно те, що картина має квадратну форму, її розміри становлять приблизно метр на метр. На відміну від багатьох найвідоміших портретів Клімта ця робота не була замовною, а це означає, що вона, імовірно, була написана для його власного задоволення.

Sotheby’s

Dame mit Fächer — один із небагатьох портретів Клімта, які досі перебувають у приватних руках. Хто зараз її придбав — невідомо.