Данія зможе одночасно навчати шість українських пілотів працювати на F-16
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Данія зможе одночасно навчати шість українських пілотів роботі на винищувачах F-16, а також до 40 солдатів — для їх підготовки та технічного обслуговування.
Про це Міністерство оборони Данії заявило в коментарі Reuters.
Міжнародну програму навчання українських пілотів досі розробляють західні країни. Тривалість такого курсу може змінюватись залежно від попередньої підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.
- До навчальної коаліції для українських пілотів входять Данія, Нідерланди, Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Британії, потім почнуть навчання на літаках. Очікується, що навчання почнуться влітку. Перші літаки Україна зможе отримати за 6—7 місяців після цього. Навчання, можливо, буде на території Румунії. Поки що жодна країна не зобовʼязалася відправити F-16 до України.