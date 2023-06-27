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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів. Про це Міністерство оборони оголосило 27 червня.

У списку:

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США виділили на безпекову допомогу $40,5 мільярда.