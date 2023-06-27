На Airbnb пропонують орендувати «будиночок Барбі» біля каліфорнійського узбережжя
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Airbnb
На платформі для оренди житла Airbnb виставили справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Орендувати його можна лише на 21 та 22 липня 2023 року, а бронювання відкриють 17 липня. Оголошення опублікували від імені Кена — хлопця Барбі.
Маєток на березі океану повністю рожевий. У ньому для гостей є шафа з одягом і аксесуарами лялькових героїв, а ще кімната в ковбойському стилі з килимами з коровʼячої шкіри, капелюхами та пледами з принтом коней.
На території «будиночку Барбі» є басейн, тренажерна зала, танцювальний майданчик,, зона відпочинку і барбекю, а неподалік можна влаштувати серфінг, шопінг тощо.
- Цей особняк уже виставляли на Airbnb у 2019 році — до 60-річчя створення ляльки Барбі. Однак нещодавно його оновили до премʼєри фільму «Барбі», яка відбудеться 21 липня. Через зйомки цього фільму у світі виник дефіцит рожевої фарби, а саме — флуоресцентного відтінку фарби Rosco.