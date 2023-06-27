Телескоп James Webb вперше виявив нову сполуку вуглецю в космосі. З цього починається все відоме нам життя

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ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), and the PDRs4All ERS Team

Команда міжнародних вчених використала космічний телескоп James Webb, щоб вперше виявити нову сполуку вуглецю в космосі. Вона відома як метиловий катіон.

Про це пише NASA.

Метиловий катіон знайшли в молодій зоряній системі з протопланетним диском d203-506, розташованим на відстані близько 1 350 світлових років від Землі в туманності Оріона.

ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), and the PDRs4All ERS Team

Сполуки вуглецю складають основу всього відомого життя, тому вони особливо цікаві для вчених, які досліджують те, як виникло життя на Землі та як воно потенційно може розвинутися в інших частинах Всесвіту.