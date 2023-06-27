Звіт: ООН задокументувала, що росія в десять разів більше незаконно затримувала цивільних, ніж Україна

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ООН оприлюднила звіт про незаконні затримання цивільних під час повномасштабної російсько-української війни. Організація задокументувала таких 900 випадків, які стосуються, зокрема, дітей і літніх людей. Відповідальність за переважну більшість з них лежить на росії.

В ООН наголосили, що Україна дала безперешкодний доступ до офіційних місць утримання затриманих, тоді як рф відмовилася це зробити.

З початку повномасштабного вторгнення росія затримала 864 цивільних, з них 77 стратили — це дані, які вдалося отримати ООН. Людей затримували під час «фільтрації» на тимчасово окупованих територіях — за проукраїнську позицію, статус колишніх українських військовослужбовців тощо. Серед них були чиновники, волонтери, активісти, священники, вчителі.

«Багато цивільних затриманих утримувалися без звʼязку з зовнішнім світом, у неофіційних місцях увʼязнення, часто в жахливих умовах [...] Російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи масово застосовували тортури та жорстоке поводження з увʼязненими цивільними особами», — додали в ООН.

Водночас організація встановила 75 випадків затримання українськими силовиками, переважно людей, підозрюваних у злочинах, повʼязаних з війною. Понад половина з затриманих, як задокументували в ООН, зазнала тортур і жорстокого поводження.

В ООН зауважили, що умови воєнного стану дали Україні більше повноважень для затримання людей з метою національної безпеки. Зокрема, ООН вважає, що закон про колабораціонізм, прийнятий у березні 2022 року, не відповідає міжнародному праву.