Дослідження: Матері-дельфіни також використовують белькіт, коли звертаються до дитинчат

Матері-дельфіни також використовують щось на кшталт пронизливого дитячого белькотіння.

Про це ідеться у дослідженні, яке опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження показало, що самки дельфінів-афалін змінюють свій тон, коли звертаються до своїх дитинчат. Дослідники зафіксували характерний свист 19 дельфінів-матерів у Флориді, коли їх супроводжують їхні молоді дельфіни, а також коли вони плавають наодинці або з іншими дорослими особинами.

Фірмовий свист дельфіна — це унікальний і важливий сигнал. «Вони використовують ці свистки, щоб стежити один за одним й періодично кажуть: «Я тут, я тут», — каже співавтор дослідження Лаела Саїг, морський біолог Океанографічного інституту у Массачусетсі.

Коли сигнал спрямовується дитинчаті, тон свистка матері вищий, а діапазон висоти звуку більший, ніж зазвичай — це було характерним для кожної з 19 матері-дельфіна.

Отримання цих даних було складною справою. За більш ніж три десятиліття вчені кілька разів поміщали спеціальні мікрофони на тих самих диких матерів дельфінів у затоці Сарасота у Флориді, щоб записувати їх характерні свистки. Сюди входять роки, коли в них були дитинчата і коли їх не було — дитинчата дельфінів залишаються зі своїми матерями в середньому три роки, а іноді й довше.

«Це безпрецедентні, абсолютно фантастичні дані», — сказав Маурісіо Кантор, морський біолог з Орегонського державного університету, який не брав участі в дослідженні.

Чому люди, дельфіни чи інші істоти використовують дитячий белькіт, невідомо, але вчені вважають, що це може допомогти потомству навчитися вимовляти нові звуки. Дослідження, проведені ще у 1980-х роках, показують, що людські немовлята можуть приділяти більше уваги промовам з більшим діапазоном висоти тону. Самки макак-резусів можуть змінювати свої крики, щоб привернути увагу потомства. А діамантики зеброві підвищують тон голосу і сповільнюють співи, звертаючись до пташенят, можливо, полегшуючи вивчення пташиного співу.

Ще одна можлива причина використання певних таких звуків – привернути увагу дітей.

«Для дитинчат дійсно важливо знати: «О, мама зараз зі мною розмовляє» __, а не просто оголошувати про свою присутність комусь ще», — додала Джанет Манн, морський біолог з Джорджтаунського університету, яка не брала участі в дослідженні.