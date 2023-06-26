Звіт: Швейцарія залишається однією з найгарячіших точок для російського шпигунства

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Росія має у Швейцарії десятки шпигунів, замаскованих під дипломатів, у посольстві в Берні та в російській місії при Організації Обʼєднаних Націй у Женеві.

Про це 26 червня повідомило швейцарське розвідувальне агентство NDB у своєму річному звіті.

Із приблизно 220 людей, акредитованих як дипломатичний чи адміністративно-технічний персонал у дипломатичних та консульських представництвах у Женеві та Берні, принаймні третина, ймовірно, все ще працює в російських спецслужбах.

У загальноєвропейському масштабі Швейцарія є однією з держав, де під дипломатичним прикриттям діють найбільше співробітників російської розвідки, зокрема через її роль для міжнародних організацій.

Агентство заявило, що хоча Китай також має десятки шпигунів у своїх дипломатичних представництвах у Швейцарії, їхня кількість значно менша, ніж у росії. Китайські шпигуни маскуються під науковців, журналістів і бізнесменів.

Розвідувальна діяльність росії в Європі та Північній Америці була ослаблена висилкою російських агентів, що видавали себе за дипломатів, після отруєння Скрипаля у 2018 році та вторгнення в Україну у 2022 році. Однак у Швейцарії вона залишається стабільною.