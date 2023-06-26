Anti-Shahеd: Мінцифри визначило виробників, які отримають $1 млн на розробку мисливця на «шахедів»

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Три українські виробники (з 50 конкурсантів) отримають по одному мільйону доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon “Anti-Shahеd”. Загалом 50 команд презентували проєкти для представників Сил безпеки та оборони України.

За словами віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським БпЛА.

З переможцями Drone Hackathon “Anti-Shahеd” укладуть контракти на один мільйон доларів, що підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки.

«Щоб постійно ефективно протидіяти новим атакам ворожих БпЛА, нам необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей», — заявив генерал-майор Збройних сил України Володимир Коваль.