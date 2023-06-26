У Римі турист видряпав на Колізеї своє імʼя та імʼя нареченої

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У Римі турист видряпав ключами своє імʼя та імʼя своєї нареченої (Іван + Хейлі 23) на одній зі стін Колізею.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Інцидент стався 23 червня, його знімали на відео перехожі. Хлопцю загрожує штраф €15 тисяч або до пʼяти років вʼязниці.

«Я вважаю дуже негідним та ознакою великої безкультурності, що турист спотворює одне з найвідоміших місць у світі, історичну спадщину, таку як Колізей, щоб вигравірувати імʼя своєї нареченої. Я сподіваюся, що той, хто зробив цей жест у Колізеї, буде встановлений та покараний відповідно до наших законів», — сказав міністр культури Дженнаро Санджуліано.