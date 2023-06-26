У Римі турист видряпав на Колізеї своє імʼя та імʼя нареченої
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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У Римі турист видряпав ключами своє імʼя та імʼя своєї нареченої (Іван + Хейлі 23) на одній зі стін Колізею.
Про це повідомляє італійське видання Ansa.
Інцидент стався 23 червня, його знімали на відео перехожі. Хлопцю загрожує штраф €15 тисяч або до пʼяти років вʼязниці.
«Я вважаю дуже негідним та ознакою великої безкультурності, що турист спотворює одне з найвідоміших місць у світі, історичну спадщину, таку як Колізей, щоб вигравірувати імʼя своєї нареченої. Я сподіваюся, що той, хто зробив цей жест у Колізеї, буде встановлений та покараний відповідно до наших законів», — сказав міністр культури Дженнаро Санджуліано.
- У 2021 році Колізей вперше за свою історію відкрив підземелля —приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж вийти на арену. Відтоді туристи можуть пройти коридорами по деревʼяній платформі та помилуватися арками, які зʼєднували кімнати. Раніше підземелля освітлювалося свічками, але нині, після двох тисяч років поступової руйнації рівня землі навколо, туди проникає сонячне світло.