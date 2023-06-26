Латвія повністю припиняє видачу будь-яких віз росіянам
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Латвія повністю припиняє видачу будь-яких віз громадянам рф через «непередбачуваний розвиток внутрішньополітичних подій у росії».
Про це Міністерство закордонних справ Латвії оголосило 26 червня.
Заяви на візи, які представництва прийняли і почали обробляти до 25 червня, будуть розглянуті. Пізніше — ні.
- 24 червня, коли в росії ще тривав заколот, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країна не видаватиме росіянам гуманітарні чи інші візи «у звʼязку з подіями в росії». Тоді ж МЗС припинило розгляд віз для росіян, які хотіли виїхати на тлі заколоту.