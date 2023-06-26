УЗ закриє близько 5% станцій, які не функціонуть понад пʼять років
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» закриє близько 5% станцій, які не працюють вже понад пʼять років.
Про це повідомив член правління УЗ Вʼячеслав Єрьомін в інтервʼю виданню Rail.insider.
«У нас є чітке розуміння щодо закриття взагалі не робочих станцій. Плануємо це робити. Підкреслюю, мова не про малодіяльні, а про ті дільниці, що не використовувалися пʼять і більше років. А проте є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і зменшили до 0,25%, однак такі витрати є», — зазначив член правління УЗ.
За словами Єрьоміна, станції та дільниці, що не використовуються декілька років, становлять близько 5% від усієї мережі.
Також Єрьомін зазначив, що стосовно малодіяльних станцій, то по кожній з них планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме копіткий аналіз.