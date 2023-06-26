Уряд затвердив план оптимізації військово-лікарських комісій. Їх стане більше

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Герман Крігер / «Бабель»

Уряд 24 червня затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Для реалізації плану обʼєдналися підрозділи ЗСУ, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство у справах ветеранів, Мінцифри та громадськість.

Уряд обіцяє автоматизувати проходження ВЛК і запровадити інтеграцію медичних процесів між військовими та цивільними компонентами. Також планують викорінити надмірну бюрократію та надати військовим соціальні гарантії.

«Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації», — сказав міністр оборони Олексій Резніков.