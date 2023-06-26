Євросоюз затвердив додаткову військову підтримку України на €3,5 мільярда

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Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні розміром €3,5 мільярда, які спрямують до Європейського фонду миру.

Про це повідомили у пресслужбі представництва ЄС в Україні.

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, зараз саме час підтримувати Україну як ніколи.

Водночас він зауважив, що повномасштабна війна рф проти України «руйнує російську владу та впливає на її політичну систему», а ЄС уважно стежить за подіями.

Що таке Європейський фонд миру?

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України через сім послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія.