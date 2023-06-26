Міноборони: Втрати росіян вбитими у 8 разів перевищують українські

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За минулий тиждень на фронті загинуло у вісім разів більше росіян, ніж українських військових. Із моменту початку контрнаступу на півдні Сили оборони України звільнили від окупантів 130 квадратних кілометрів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на сході протягом тижня українські захисники оборонялись, наступали і мали тактичний успіх.

Ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Наразі там тривають важкі бої. Минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Кількість російських обстрілів збільшилася — минулого тижня на сході їх було 6 457, окупанти випустили 315 006 боєприпасів.

Наприкінці минулого тижня українські захисники почали контрнаступ в районах Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків є просування від одного до двох кілометрів.

На півдні Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень площа звільнених територій збільшилася на 17 квадратних кілометрів. Від початку контрнаступу Сили оборони звільнили 130 квадратних кілометрів на півдні.

На Таврійському напрямку протягом минулого тижня окупанти 148 разів атакували українські позиції. Там зафіксували 3 861 обстріл.

За словами Ганни Маляр, за минулий тиждень загинуло у вісім разів більше російських військових, ніж українських.

Також минулого тижня українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали понад 110 ударів по районах зосередження російських військ, знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога, влучили по 11 пунктах управління та вразили 7 складів боєприпасів ворога.