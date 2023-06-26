Сили ППО збили над Україною два російські «Калібри» та 11 дронів

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Уночі проти 26 червня Сили протиповітряної оборони знищили над Україною 13 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни випустили три крилаті ракети «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісім дронів Shahed зі східного узбережжя Азовського моря.

ППО збила дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних «шахедів».

Також ворог атакував з північного напрямку чотирма безпілотниками невстановленого типу (імовірно ударні). Усі ці дрони знищили бійці Повітряного командування «Центр».

За даними речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, вибухова хвиля від роботи ППО пошкодила вікна у двох будинках в Одеській області.