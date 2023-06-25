Центральний банк світу: Глобальна економіка перебуває на критичному етапі з часів кризи 2008 року

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Головний орган центрального банку світу, Банк міжнародних розрахунків (BIS), закликав підвищувати відсоткові ставки, тому що глобальна економіка перебуває зараз у вирішальному моменті — країни намагаються приборкати інфляцію.

Про це пише Reuters.

Інфляція залишається високою, попри постійне зростання ставок за останні 18 місяців. Водночас стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські крахи з часів фінансової кризи 2008 року.

Генеральний менеджер центрального банку світу Агустін Карстенс заявив, що світова економіка перебуває на критичному етапі, тому країнам необхідно впоратися з серйозними викликами. Відновити цінову стабільність мають центральні банки, вважає голова монетарно-економічного підрозділу BIS Клаудіо Боріо.