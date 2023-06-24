Путін віддав наказ нейтралізувати організаторів збройного заколоту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Збройні сили рф отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот.
Про це путін заявив у спеціальному зверненні до росіян через бунт «вагнерівців».
«Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили росію. І відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальної і трагічної помилки, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях», — сказав він і назвав дії Пригожина зрадою та «ударом у спину».
Путін заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.
- Увечері 23 червня засновник визнаної у світі злочинною організацією російської приватної військової компанії «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони завдали удару по тиловому табору найманців. За словами Пригожина, «загинула величезна кількість бійців». В останньому аудіозверненні він уточнив, що йдеться про ракетний удар, після якого відпрацювали вертольоти і потім артилерія. Пригожин зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин зазначив, що в рф не військовий переворот, а «марш справедливості». Міноборони рф назвало заяву Пригожина про удари по ПВК інформаційною провокацією.