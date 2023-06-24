Путін віддав наказ нейтралізувати організаторів збройного заколоту

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Збройні сили рф отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот.

Про це путін заявив у спеціальному зверненні до росіян через бунт «вагнерівців».

«Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили росію. І відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальної і трагічної помилки, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях», — сказав він і назвав дії Пригожина зрадою та «ударом у спину».

Путін заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.