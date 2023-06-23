Пентагон продовжує відслідковувати надану Україні зброю. Порушень не виявили

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Alex Wong / Staff

Міністерство оборони США продовжує моніторити американську військову техніку в Україні, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї.

Про це під час слухань у підкомітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США заявила заступниця помічника міністра оборони у справах України, росії та Євразії Лора Купер, пише «Голос Америки».

«Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча росія продовжує поширювати дезінформацію про це», — сказала вона.

Купер також зазначила, що разом із США допомогу Україні надають більш як 50 союзників і партнерів.

«Більш як половина всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів не зі Сполучених Штатів», — наголосила вона.