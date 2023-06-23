Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу — супутникові знімки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Російські окупанти звели понтонну переправу під Чонгарським мостом – після обстрілу 22 червня.
Супутникові знімки 23 червня оприлюднив проєкт «Схеми».
23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу. На знімках також можна побачити сліди від обстрілів — на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.
Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, які зробили 18 червня (за чотири дні до обстрілу).
- Уночі 22 червня невідомі обстріляли мости на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгару. На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Крим із Херсонською областю зʼєднують три пункти пропуску: два в районі Армянська та один у районі Джанкоя.