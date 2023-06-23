YouTube тестує функцію дубляжу за допомогою штучного інтелекту

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Videvo

YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.

Про це повідомляє The Verge.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж.

YouTube уже тестує інструмент із сотнями авторів. Штучний інтелект Aloud наразі підтримує кілька мов. Aloud доступний англійською, іспанською та португальською мовами.

The Verge пише, що навіть з обмеженою кількістю мов Aloud може бути корисним інструментом, оскільки все більше авторів додають дублювання своїх відео кількома мовами.

Надалі YouTube працює над тим, щоб озвучка була максимально схожою на голос автора, експресивною та синхронізувалася з рухом губ. Ці функції заплановані на 2024 рік.