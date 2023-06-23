В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що до їхнього складу увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для виміру радіації вже готове.
«Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», — наголосив Клименко.
За його словами, якщо за цей час не буде евакуації, то влада чітко даватиме вказівки й кожен громадянин повинен виконати такі кроки:
- закритися в приміщенні;
- вимкнути системи вентиляції: кондиціонери, обігрівачі тощо;
- ущільнити вологою тканиною чи скотчем всі отвори, які є в будинках чи квартирах;
- без команди не виходити з укриттів;
- якщо перебуваєте на вулиці, надягнути респіратор чи маску;
- стежити за інформацією в ЗМІ.
«Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом», — сказав він, додавши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 тисяч громадян.
- 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і «все для цього підготувала».