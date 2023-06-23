Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar та Akinci в Україні

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Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 млн, передає Akit.

«Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akıncı в Україні», – заявив гендиректор компанії Халук Байрактар.

У 2019 році, плануючи відкриття двох заводів в Україні, Baykar заснувала ТОВ «Авіа Венчур». Ця компанія від імені Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 та Akıncı.

Також в Україні збиратимуть безпілотний винищувач Kızılelma та іншу техніку компанії. У БпЛА Akıncı використовуватимуть українські двигуни МС-500 та АІ-450 — залежно від вибору клієнта, а Kızılelma комплектуватимуться українськими двигунами АІ-25.