WSJ: США зафіксували звук вибуху батискафа «Титан» за кілька годин після занурення

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OceanGate/FILE

Надсекретна підводна акустична система США зафіксувала звук вибуху батискафа «Титан» за кілька годин після початку занурення.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на слова учасників пошукової операції та джерела з Пентагону.

Майже одразу після того, як із батискафом втратили звʼязок, Військово-морський флот США почав прослуховувати частину вод, де було занурення. Згодом акустична система «почула» звук вибуху в тому місці, де зрештою знайшли уламки. Інформацію передали пошуковим бригадам.