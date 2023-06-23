WSJ: США зафіксували звук вибуху батискафа «Титан» за кілька годин після занурення
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
OceanGate/FILE
Надсекретна підводна акустична система США зафіксувала звук вибуху батискафа «Титан» за кілька годин після початку занурення.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на слова учасників пошукової операції та джерела з Пентагону.
Майже одразу після того, як із батискафом втратили звʼязок, Військово-морський флот США почав прослуховувати частину вод, де було занурення. Згодом акустична система «почула» звук вибуху в тому місці, де зрештою знайшли уламки. Інформацію передали пошуковим бригадам.
- Напередодні Берегова охорона США заявила, що уламки батискафа, знайдені в Атлантичному океані, мають сліди пошкоджень, які характерні для «катастрофічного вибуху, спрямованого всередину».
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш. О 14:08 за київським часом 22 червня у батискафі закінчилося повітря. Було кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання, або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях