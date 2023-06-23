Уночі росіяни атакували військовий аеродром Хмельниччини — ППО збила всі ракети
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Уночі 23 червня російські окупанти націлили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 на військовий аеродром у Хмельницькій області — усі збила протиповітряна оборона.
Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Росіяни випустили ракети з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс близько опівночі з Каспійського моря.
Водночас українська протиповітряна оборона ліквідувала розвідувальний БпЛА невстановленого типу.
- День тому окупанти запускали шість іранських ударних дронів Shahed на Хмельниччину. Їх також збила ППО.
- Уночі проти 29 травня російські війська атакували Хмельницьку область, через що постраждав військовий обʼєкт — зайнялася пожежа на складах із паливом та іншими бойовими матеріалами.