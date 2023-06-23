Уночі росіяни атакували військовий аеродром Хмельниччини — ППО збила всі ракети

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Уночі 23 червня російські окупанти націлили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 на військовий аеродром у Хмельницькій області — усі збила протиповітряна оборона.

Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Росіяни випустили ракети з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс близько опівночі з Каспійського моря.

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Водночас українська протиповітряна оборона ліквідувала розвідувальний БпЛА невстановленого типу.