Медіа: Ізраїль планує продати Кіпру танки Merkava

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IDF Spokesperson

Ізраїль і Кіпр обговорюють продаж танків Merkava, повідомили виданню Haaretz джерела в обох країнах.

За даними журналістів, один із варіантів, який звучав під час обговорення, — Кіпр закупить в Ізраїлю танки Merkava, а потім відправить в Україну старіші танки радянського виробництва. Однак кіпрські джерела заперечують ці наміри.

Минулого тижня керівник департаменту координації експорту Міністерства оборони Ізраїлю Яїр Кулас заявив, що Ізраїль веде переговори з двома країнами (одна з них — у Європі) щодо продажу старих танків Merkava, які уже не використовує ізраїльська армія.

Минулого року США скасували ембарго на постачання зброї на Кіпр. Після інтервʼю Куласа кілька медіа стверджували, що ізраїльські танки вирушать саме туди.

Офіційний представник Кіпру підтвердив Haaretz, що між двома країнами ведуться переговори, але відмовився надати деталі угоди чи час її завершення.

Раніше кілька американських і європейських ЗМІ повідомляли, що Кіпр погодився передати свої старі танки радянського виробництва Україні в обмін на новіші західні танки. Однак цього тижня президент Кіпру Нікос Христодулідес спростував інформацію, що ізраїльські танки замінять старі кіпрські, а Кіпр, у свою чергу, передасть старі танки Києву.

Він наголосив, що його країна «не вживатиме жодних заходів», які зроблять її вразливою до військової загрози з боку Туреччини.