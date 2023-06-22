В Атлантичному океані знайшли уламки зниклого батискафа «Титан»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Атлантичному океані в районі пошуку зниклого батискафа «Титан» знайшли уламки. Експерти наразі оцінюють інформацію.
Про це берегова охорона повідомила 22 червня.
Sky News пише, що уламки виявив глибоководний французький робот Victor 6000 поблизу затонулого «Титаніка».
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш. О 14:08 за київським часом 22 червня у батискафі закінчилось повітря. Є кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання, або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях.