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В Атлантичному океані знайшли уламки зниклого батискафа «Титан»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Атлантичному океані в районі пошуку зниклого батискафа «Титан» знайшли уламки. Експерти наразі оцінюють інформацію.

Про це берегова охорона повідомила 22 червня.

Sky News пише, що уламки виявив глибоководний французький робот Victor 6000 поблизу затонулого «Титаніка».