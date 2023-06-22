Spotify оновив десктопну версію. Що змінилося

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Spotify

Музичний стримінговий сервіс Spotify оновив інтерфейс на компʼютері, повідомили у пресслужбі компанії.

У лівій частині вікна програми зʼявилася нова бібліотека, де користувачі можуть знайти збережену музику і подкасти. У правій частині розташоване вікно «Зараз грає», де відображається поточна пісня чи подкаст. Там також є додаткова інформація про пісню та виконавця, а також інформація про дати концертів та сувенірну продукцію.

Spotify

Також тепер користувачі можуть шукати музику виключно у власній бібліотеці, а також переміщувати та закріплювати списки відтворення в бібліотеці і перекидати пісні до редагованих списків відтворення.