Естонія спільно з Ірландією передасть Україні медичне обладнання та протидронову зброю
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло обладнання для боротьби з дронами.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
Естонія у співпраці з Ірландією передасть ЗСУ військовий госпіталь, медичне обладнання та обладнання для розмінування й боротьби з дронами.
«Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію», — йдеться в повідомленні.
- Від початку повномасштабного вторгнення рф до України Естонія постійно виділяє фінансову та військову допомогу Україні, а також приймає біженців. У січні 2023 року Естонія виділила рекордний пакет важкого озброєння, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги становить понад €113 мільйонів. Після підриву окупантами Каховської ГЕС Таллінн оперативно надав Україні допомогу в ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Було відправлено обладнання на €457 тисяч.
- 17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.