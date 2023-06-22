На зниклому в Атлантиці батискафі закінчується повітря. Шансів знайти туристів живими майже немає

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Пошуки зниклого в Атлантиці батискафа «Титан» наближаються до вирішальної точки, тому що запаси кисню для тих, хто перебуває на борту, закінчуються.

Про це пише Sky News.

Берегова охорона США вважає, що повітря в підводному апараті закінчиться сьогодні о 14:08 за київським часом. Однак якщо туристи докладали зусиль, щоб зберегти кисень, то його може вистачити надовше.

Навіть якщо «Титан» знайдуть найближчими хвилинами, то знадобиться час, щоб підняти його на поверхню й витягти людей. Це ще зменшує шанси на виживання пʼяти підводних туристів.

Вчора стало відомо про шум, схожий на стукіт, із батискафа. Припустили, що це хтось із туристів подає сигнали, однак берегова охорона США заявила, що дослідження шумів за допомогою спеціального підводного обладнання наразі «дало негативні результати».

У рятувальній операції беруть участь 10 суден: Polar Prince, Deep Energy, Atlantic Merlin, Skandi Vinland, CGS John Cabot, CGS Ann Harvey, CGS Terry Fox, Horizon Arctic, His Majestyʼs Canadian Ship Glace Bay (mobile decompression chamber and medical personnel), French Research Vessel LʼAtalante.