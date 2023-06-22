Зеленський підписав закон про заборону імпорту книг із росії та Білорусі

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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 2309-ІХ, який передбачає заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції з росії та Білорусі. Верховна Рада затвердила цей законопроєкт 19 червня 306 голосами.

Закон передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України. А ще документ перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

«Вважаю закон правильним», — зазначив президент, враховуючи дискусію, котра точилася довкола документа.

За його словами, текст закону надіслали інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі його норми вплинути на виконання зобовʼязань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Раніше президент заявив, що ухвалення даного закону може ускладнити переговори про вступ до ЄС. Депутати Верховної Ради підтримали закон № 2309-ІХ ще в червні 2022 року, але оскільки президент не підписував його, у соціальних мережах письменники, видавці та інші користувачі влаштували флешмоб із хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон.