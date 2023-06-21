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Jan Magne Gjerde, NIKU

У Норвегії турист випадково виявив піктограми бронзової доби. Тормод Фʼєлд помітив незвичайний колір скелі під час відпочинку з родиною.

Про це пише Heritage Daily.

Фʼєлд використав програму з фільтрами на телефоні і виділив різні відтінки кольорів. Він зміг розрізнити на зображенні човен з веслярами, тварин та кілька людських фігур.

Jan Magne Gjerde, NIKU

Дослідники з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU) підтвердили, що знахідка походить з бронзової доби і є однією з ранніх памʼяток наскельного мистецтва в цій частині країни.

У NIKU заявили, що це місце знаходиться в муніципалітеті Мосс. Через історичну важливість точніше місцерозташування малюнка не розголошують. Пігменти, які використовуються для піктограм, легко пошкодити навіть одним дотиком.