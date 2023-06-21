Національна телерадіокомпанія Нової Зеландії звільнила співробітника, який додавав у статті про Україну проросійську пропаганду

Новини

Cole Eastham-Farrelly

Національна телерадіокомпанія Нової Зеландії звільнила свого редактора, який вносив проросійські тези в новини про війну росії в Україні.

Про це йдеться у заяві RNZ.

На початку червня стало відомо, що співробітник новозеландського національного мовника відредагував низку статей. Він додав у них проросійську пропаганду. Редактора відправили у відпустку і почали розслідувати інцидент.

Станом на 21 червня співробітники RNZ виявили 36 статей, що були неправильно відредаговані. Крім України, у них йшлося про про Ізраїль, Сирію, Тайвань і Китай.

Телерадіокомпанія продовжує перевіряти матеріали, які останні пʼять років редагував звільнений співробітник. А незалежна комісія почала розслідування редакційної політики та процесів RNZ.