СБУ опублікувала перелік російських організацій, що загрожують державній безпеці України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Марієнко Андрій / УНІАН
Служба безпеки опублікувала список російських політичних партій та громадських організацій, які загрожують державній безпеці України.
До цього переліку увійшли пʼять політсил та вісім громадських обʼєднань. А саме:
- політична партія «Единая россия»;
- політична партія «Справедливая россия — патриоты — за правду»;
- політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;
- політична партія «Новые люди»;
- політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;
- громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;
- добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;
- дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;
- громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;
- громадська організація «Российский союз молодежи»;
- громадський рух «Общероссийский народный фронт»;
- благодійний фонд «Добро и дело»;
- громадська організація «Российская ассоциация защиты религиозной свободы».
Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів схвалювали війну росії проти України і знищення українців. Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та обʼєднань рф на території України під забороною.
- На початку червня український суд визнав низку російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.