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СБУ опублікувала перелік російських організацій, що загрожують державній безпеці України

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Марієнко Андрій / УНІАН

Служба безпеки опублікувала список російських політичних партій та громадських організацій, які загрожують державній безпеці України.

До цього переліку увійшли пʼять політсил та вісім громадських обʼєднань. А саме:

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів схвалювали війну росії проти України і знищення українців. Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та обʼєднань рф на території України під забороною.