СБУ опублікувала перелік російських організацій, що загрожують державній безпеці України

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Служба безпеки опублікувала список російських політичних партій та громадських організацій, які загрожують державній безпеці України.

До цього переліку увійшли пʼять політсил та вісім громадських обʼєднань. А саме:

політична партія «Единая россия»;

політична партія «Справедливая россия — патриоты — за правду»;

політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;

політична партія «Новые люди»;

політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;

громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;

добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;

громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;

громадська організація «Российский союз молодежи»;

громадський рух «Общероссийский народный фронт»;

благодійний фонд «Добро и дело»;

громадська організація «Российская ассоциация защиты религиозной свободы».

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів схвалювали війну росії проти України і знищення українців. Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та обʼєднань рф на території України під забороною.