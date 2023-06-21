США нададуть Україні новий пакет допомоги на $1,3 мільярда. Гроші спрямують на відновлення
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Death to Stock
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги на суму $1,3 мільярда. Гроші підуть, зокрема, на ремонт енергосистеми, допомогу підприємствам, модернізацію критичної інфраструктури, залізниці та іншого.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Конференції з відновлення України.
Понад $520 мільйонів Вашингтон інвестує в капітальний ремонт енергетичної мережі. Це допоможе, за словами Блінкена, зробити енергетичний сектор більш чистим, стійким та інтегрованим з європейським, а також подолати монополії, підтримати реформи, стимулювати приватні інвестиції тощо.
Ще $657 мільйонів підуть на модернізацію пунктів пропуску на кордоні України, залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Для подолання корупції на митницях і впровадження цифрових митних систем США виділили $100 мільйонів, а на допомогу підприємцям $35 мільйонів.
- У лондонській конференції беруть участь посадовці із 61 країни, представники бізнесу та неурядових організацій. Її мета — залучити іноземні інвестиції в Україну.
- Велика Британія виділить Україні ще $300 мільйонів на підтримку гуманітарних програм, програм відновлення та реформ. Також під час конференції в Лондоні Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги на суму $3 мільярди впродовж наступних трьох років.