США нададуть Україні новий пакет допомоги на $1,3 мільярда. Гроші спрямують на відновлення

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Death to Stock

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги на суму $1,3 мільярда. Гроші підуть, зокрема, на ремонт енергосистеми, допомогу підприємствам, модернізацію критичної інфраструктури, залізниці та іншого.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Конференції з відновлення України.

Понад $520 мільйонів Вашингтон інвестує в капітальний ремонт енергетичної мережі. Це допоможе, за словами Блінкена, зробити енергетичний сектор більш чистим, стійким та інтегрованим з європейським, а також подолати монополії, підтримати реформи, стимулювати приватні інвестиції тощо.

Ще $657 мільйонів підуть на модернізацію пунктів пропуску на кордоні України, залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Для подолання корупції на митницях і впровадження цифрових митних систем США виділили $100 мільйонів, а на допомогу підприємцям $35 мільйонів.