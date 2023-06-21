Британія оголосила про велику фіндопомогу для України в розмірі $3 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Велика Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги на суму $3 млрд впродовж наступних трьох років.
Про це заявив премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України.
«Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму $3 мільярди. Іще ми запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку «зеленої» енергетики і багато іншого — все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено на цьому тижні», — заявив Сунак.
Сунак відзначив важливість створення платформи для бізнесу. Вона, зі свого боку, зможе залучити інновації й інвестиції, яких потребує Україна.
«Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновлення та реконструкції України», — додав премʼєр-міністр Британії.
- Загалом невійськова допомога Великої Британії для України вже перевищила £4,7 млрд (близько $6 млрд), включаючи £4,1 млрд (понад $5,2 млрд) фіскальної підтримки та £640 млн (близько $817 млн) у вигляді двосторонньої допомоги.