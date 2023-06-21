Рятувальники під час пошуків зниклого в Атлантиці батискафа зафіксували «зворотний звʼязок» від нього
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
OceanGate/FILE
Пошук батискафа, що зник в Атлантичному океані під час експедиції до затонулого «Титаніка», досі триває. Берегова охорона повідомила, що патрульний літак P-8 Poseidon зафіксував шуми на місці пошуків підводного апарата — це був звук, схожий на стукіт, який чули кожні пів години щонайменше протягом чотирьох годин. Екіпаж пошуково-рятувальної місії занурив у воду спеціальні гідроакустичні пристрої, тому й змогли почути звук,
Це означає, що хтось із туристів усередині батискафа намагається вийти на звʼязок із пошуковими групами й подає знак, що чекає на порятунок.
Апарат «Титан» має запас кисню на 96 годин. Батискаф утратив зв’язок з основним кораблем експедиції 19 червня, тож рятувальники ще можуть встигнути врятувати людей.
- Є кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання, або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях.
- За даними берегової охорони США, на борту субмарини п’ятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш.